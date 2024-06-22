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Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı! Türkiye'den 2 lezzet listeye girdi

Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı. Taste Atlas’ın listesine Türkiye’den de İzmir bombası ve Acıbadem kurabiyesi girdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Dünyanın en iyi kurabiyeleri açıklandı! Türkiye’den 2 lezzet listeye girdi

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Geleneksel tarifleri öne çıkaran Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın iyi kurabiyelerini açıkladı. Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberinin listesinde ilk sırayı İskoçya'dan Petticoat Tails aldı. Cezayir'den Makroud el louse ikinci, Arjantin'den Alfajores üçüncü, Hollanda'dan Stroopwafel dördüncü sırayı alırken, Türkiye'den de 2 kurabiye listeye girdi. İzmir bombası dünyanın en iyi kurabiyeleri listesine 14'üncü, Acıbadem kurabiyesi de 47'nci sıradan girdi. Sitede İzmir bombası, "Türk mutfağına ait, çikolatalı dolgulu, farklı bir tür kurabiye. İzmir çıkışlı bu tatlının dış kısmı çıtır hamurlu, içi akışkan kremalı bir hamurdan oluşuyor" şeklinde anlatılırken, Acıbadem kurabiyesi için de şu ifadeler kullanıldı: "Geleneksel Türk kurabiyesidir. Yumurta akı, şeker ve badem ununun birleşiminden yapılır. Kombinasyon orta ateşte pişirilir, ardından limon suyuyla karıştırılarak soğumaya bırakılır. Kurabiyeler piştikten sonra çiğnenebilir bir dokuya sahip olmalıdır. Genellikle Türk kahvesi veya dondurma ile servis edilir."

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