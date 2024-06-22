20 milyona yeni maaş

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için artık sayılı gün kaldı. Milyonlar zam oranının belli olacağı 3 Temmuz tarihini merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının belli olması için geriye tek veri kaldı. Bu veri de 3 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Haziran ayı bülteni yayımlandı. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak. Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu tahmine göre yüzde 26.61 artış yansıtılacak.

EN AZ 39.544 TL

Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da bu tahmine göre yüzde 21 seviyelerine ulaşacak. Eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 26.61 olursa, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.57'ye, Temmuz zammı da yüzde 21.11'e yükselecek. Halen 32 bin 860 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı bu orana göre 39 bin 544 liraya çıkacak. Tahmin gerçekleşirse önümüzdeki ay öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 872, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 300, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 351, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 215 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da artış yüzde 21.11 çıkarsa 17 bin 739 lira olacak.

İŞTE ZAM TAKVİMİ

◗ Zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak.

◗ Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesabında görecek.

◗ SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını hesabında görecek.

◗ Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlar 1-5 Temmuz'da zamsız olarak parasını alacak. Zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.

ANKET NE GETİRECEK?

◗ İlk 5 aylık TÜFE: % 22.72

◗ Haziran ayı TÜFE tahmini: % 3.17

◗ İlk 6 aylık TÜFE: % 26.61

◗ SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 26.61

◗ Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 9.57

◗ Memurlar ve memur emeklileri zam oranı: % 21.11

◗ En düşük memur maaşı: 39.797,19 TL

◗ En düşük memur emeklisi aylığı: 17.853,44 TL

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