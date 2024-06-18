Kıdem tazminatı listesi değişti! Maaşa göre %20.34 zam hesabı geldi! 1-5-10-15-20 yıl çalışanlar...

YILLIK 7.131 TL AVANTAJ Bu tutar Temmuz 'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre, memurların zammı yüzde 20.34 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatı nın tavanı 7 bin 131 lira artışla 42 bin 189 liraya yükselecek. Ödemelerden damga vergisi kesildiği için çalışanın her yıl için eline en çok 41 bin 869 lira geçecek.

Örneğin; brüt kazancı 40 bin lira olan bir çalışan şimdi ayrılsa tazminatı her yıl için 35 bin 58 liradan hesaplanırken, Temmuz ayını beklese çalıştığı yıl başına 40 bin lira üzerinden tazminatını alacak.

Bu nedenle giydirilmiş brüt ücreti mevcut tavanın üzerinde olanların Temmuz'u beklemesi yararına olacak. Temmuz'da maaşına zam alacak çalışanların da tazminatı yükselecek.