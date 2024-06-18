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Kıdem tazminatı listesi değişti! Maaşa göre %20.34 zam hesabı geldi! 1-5-10-15-20 yıl çalışanlar...

Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrıldıklarında veya emekli olduklarında hak ettikleri bir ödemedir ve Türkiye'de işçi hakları açısından önemli bir konudur. Temmuz ayı itibarıyla yapılacak değişiklikler, kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli avantajlar veya farklılıklar getirebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:14 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:14
Kıdem tazminatı listesi değişti! Maaşa göre %20.34 zam hesabı geldi! 1-5-10-15-20 yıl çalışanlar...

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Temmuz ayıyla birlikte Türkiye'de özel sektörde çalışanların kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli bir artış yaşanacak. Bu değişiklik, işten ayrılmayı veya emekli olmayı planlayan pek çok çalışanı doğrudan etkileyecek. İşte detaylar...

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.

Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.

Ancak özel sektör çalışanlarına ödenecek kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Her yıl için ödenecek tazminat tutarı bu tavanı aşamıyor. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi kazancı, üstünde olanlar ise bu tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Kıdem tazminatının tavanı halen 35 bin 58 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeniyor.

YILLIK 7.131 TL AVANTAJ
Bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre, memurların zammı yüzde 20.34 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatının tavanı 7 bin 131 lira artışla 42 bin 189 liraya yükselecek. Ödemelerden damga vergisi kesildiği için çalışanın her yıl için eline en çok 41 bin 869 lira geçecek.

Örneğin; brüt kazancı 40 bin lira olan bir çalışan şimdi ayrılsa tazminatı her yıl için 35 bin 58 liradan hesaplanırken, Temmuz ayını beklese çalıştığı yıl başına 40 bin lira üzerinden tazminatını alacak.

Bu nedenle giydirilmiş brüt ücreti mevcut tavanın üzerinde olanların Temmuz'u beklemesi yararına olacak. Temmuz'da maaşına zam alacak çalışanların da tazminatı yükselecek.

TAVAN NASIL DEĞİŞECEK?
- Mevcut: 35.058,58 TL
- % 20.34 zamlı: 42.189,50 TL
- Ödenecek tutar (Damga vergisi kesilmiş)
- Mevcut: 34.792,47 TL
- % 20.34 zamlı: 41.869,26 TL

MAAŞA VE YILA GÖRE KIDEM HESABI

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