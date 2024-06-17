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Memura-işçiye enflasyon farkı!

Kamu çalışanlarının Temmuz zammı enflasyon farkıyla büyüyecek. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 9.4’lük enflasyon farkıyla yüzde 20.34’e, kamu işçilerinin de yüzde 14.37’lik farkla yüzde 25.81’e ulaşması bekleniyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Memura-işçiye enflasyon farkı!

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Milyonların maaşı Temmuz'da artacak. Kamu çalışanları da maaşı artacak kesimler arasında yer alacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine yüzde 10 zam ve enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkını, ilk 6 aylık TÜFE'nin memurlar ve memur emeklileri için yüzde 15'i, kamu işçileri için yüzde 10'u aşan kısmı gösterecek. 5 ayda yüzde 22.72 çıkan enflasyona göre memurlar ve memur emeklileri için yüzde 6.71 fark oluşurken, zam oranı da yüzde 17.38'e ulaştı. Temmuz'da maaşları artacak kamu işçilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.56 oldu, zam oranı da böylece yüzde 11.72'yi buldu. Hem memurların hem kamu işçilerinin kesin zam oranı için Haziran enflasyonu bekleniyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Haziran enflasyonu yüzde 2.52 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 olacak.

YÜZDE 9-14 FARK
Memurların buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 9.4'e, Temmuz artışı da yüzde 20.34'e ulaşacak. Halen 32 bin 860 lira olan aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 544 liraya yükselecek. Yılın başında maaşları yüzde 37.57 artan kamu işçilerinin Temmuz'daki enflasyon farkı ise anketteki tahmine göre yüzde 14.37'ye çıkarken, bu oran ile birlikte zam oranı yüzde 25.81'e ulaşacak. Kamu işçilerinde en düşük çıplak brüt ücret tahmin gerçekleşirse 33 bin 159 liradan 41 bin 717 liraya yükselecek. Kesin oranlar 3 Temmuz'da belli olacak.

İKİ ÇOCUĞU OLANA AYDA 2.996 TL AİLE YARDIMI
Memur maaşlarıyla birlikte kamu görevlilerinin ek ödemeleri de artacak. Artış yüzde 20.34 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 81 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 457,82 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,91 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 2 bin 996 liraya ulaşacak. Engelli çocuğu olanlara çocuk yardımı yüzde 50 zamlı ödenecek.

EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 739 TL
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Temmuz zammı yüzde 20.34 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 739 liraya yükselecek. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de değişecek. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 312, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 806 liraya yükselecek.

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