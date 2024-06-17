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Bayram tatili rekorlara sahne oluyor! Dudak uçuklatan fiyatlar yine Bodrum’dan geldi: Tost: 650 TL, makarna: 650-2.000 TL...

Bayram tatili rekorla başladı. Türk Hava Sahasını, dün tam 6 bin uçak kullandı. İstanbul Havalimanı doldu taştı. Antalya'ya her dakika 1 uçak iniş yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Bayram tatili rekorlara sahne oluyor! Dudak uçuklatan fiyatlar yine Bodrum’dan geldi: Tost: 650 TL, makarna: 650-2.000 TL...

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Okullar kapandı. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. Tatilciler Türkiye'nin dört bir yanına aktı. Kimi karadan kimi havadan yol aldı. Bu trafiğe gurbetçiler ve yabancı turistler de katıldı. Türk Hava Sahası, dünyanın en kalabalık noktası olarak tarihi bir rekora imza attı. Her dakika 1 uçağın indiği Antalya'nın nüfusu 4 milyona ulaştı. Bodrum'a ise 1 milyon kişi giriş yaptı.

BAYRAM REKORU
9 günlük bayram tatili rekorlara sahne oluyor. Arife günü havadakarada ulaşım rekorlarına imza atıldı. Antalya ve Muğla'ya turist akını yaşandı. Fiyat rekoru yine Bodrum'dan geldi...

Okulların kapanmasıyla başlayan ve yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kırılıyor.

EN 'HAVA'LI RAKAM
Otobüslerde talep ek seferlerle karşılanırken, araç trafiği şehirler arası yollara taşındı. Türk hava sahası kullanımı da 'arife günü' 5 bin 573 uçuşla tarihi rekora imza attı. Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi ACC, Avrupa'nın en yoğun üçüncü hava sahası konumuna geldi.

DAKİKADA 1 UÇAK
Antalya Havalimanı'nda arife gününde bin 100 uçak ve 200 bin yolcu trafiği yaşandı. Antalya'da neredeyse dakikada 1 uçak trafiği oluştu. Nüfusu 2.7 milyon olan Antalya'nın bayram nüfusu yerli ve yabancı 1 milyonun üzerinde tatilciyle 4 milyona ulaştı. Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Demre ve Kaş-Kalkan bu yılın en kalabalık günlerini bu bayram tatilinde yaşadı.

1 GÜNDE 500 BİN KİŞİ
Tatilci akınına uğrayan şehirlerimizden biri de Muğla oldu. Bayram tatilinde toplam 4 milyon turisti ağırlaması beklenen Muğla'nın gözde rotalarının başında Bodrum yer aldı. 1 günde 500 bin kişinin geldiği Bodrum'un, bayramda 1 milyon turisti ağırlayacağı hesaplandı.

BODRUM UÇTU
Bayram tatilinin fiyat rekoru ise Bodrum'dan geldi. Yerli turist akınına uğrayan ilçede yemek fiyatları zirveye ulaştı. Kişi başı 600 ile 7 bin 900 lira arasında değişen beach fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da; lahmacun bin 200, hamburger 2 bin lirayı gördü. Ünlü turizm merkezinde tek lahmacunun 120 ile bin 200, hamburgerin de 750 ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla tatilcilere sunulduğu görüldü. Yine plajların vazgeçilmez yiyeceklerinden makarnanın tabağı 650-3 bin lira oldu. Çökertme kebabı ise bin-3 bin liraya satıldı.

YOK BÖYLE FİYAT
İşte Bodrum'da yemek ve tatlı fiyatları...
Lahmacun 120-1.200 TL
Hamburger 750 ile 2.000 TL
Makarna: 650-2.000 TL
Çökertme kebabı: 1.000-3.000 TL
Dondurma (tek top): 80-300 TL
Tiramisu: 1.850
Ahtapot salatası: 1.600 TL
Semizotu: 900 TL
Tost: 650 TL
Çay: 100 TL

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