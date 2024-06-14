Yeni tarife

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin güncelleneceğini belirterek, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak" dedi.

Uraloğlu, "Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı baz alınırken birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan 'altın frank' esas alınıyor. 10 bin net tonajlı bir gemi 2022'deki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için 3 bin 240 dolar ödüyordu. 1 Temmuz sonrasında 20 bin 370 dolar ödeyecek" ifadesini kullandı.