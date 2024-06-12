1. tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 4D taşeron ve kamu işçisi ilave tediye ödemeleri kaç TL? Temmuz zammı ile kamu işçisi maaşları ne kadar olacak?

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir. Vergi indirimleri dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak.

TEDİYE NE DEMEK? İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

KAMU İŞÇİ MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK? * KAMU İŞÇİLERİ: Bu yıl maaşlarına ilk olarak yüzde 32.57 artış yansıtılan kamu işçilerinin ikinci zammı ise 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olursa zam oranı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 602 liraya çıkacak.