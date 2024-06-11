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Sigortada primler yüzde 89 arttı

Toplumdaki sigorta bilinci arttıkça prim miktarı da büyüyor. Nisan sonu itibariyle toplam prim 258.4 milyar lirayı buldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Sigortada primler yüzde 89 arttı

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Türkiye Sigorta Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 2024 yılı Nisan sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artarak 258 milyar 470 milyon TL'ye ulaştı. Prim üretiminin 230.3 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 28.14 milyar TL olan bölümü ise hayat sigortalarında gerçekleşti.

Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 89.1, hayat sigortasında yüzde 10.9 oldu. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 88.3, hayat sigortalarının payı ise yüzde 11.7 seviyesindeydi. Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 90.9 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 75.2 olarak gerçekleşti.

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