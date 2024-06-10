Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak için Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.

Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, "Yapay zeka giderlerimizi ayrıntılı analiz ederek, tasarruf fırsatlarını belirleyecek ve kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek kurumsallaştırılmış harcama önerileri sunacak" ifadesini kullandı. Şimşek, projede TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, "İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarını sonlandırıp 12 ay gibi kısa süre sonunda da harcama ve ödemeleri yapay zeka destekli yapmayı hedefliyoruz. Proje, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni destekleyip, ekonomiye katma değer sağlayacak" diye konuştu.