Emekliye zam yasası

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artışın memur emeklilerinde yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25 seviyelerinde olması bekleniyor. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme de bekleniyor. Bu kapsamda özellikle taban aylık ve refah payı masaya yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur'lularda halen ek ödeme dahil 10 bin lira olan taban aylığın Temmuz'da yükseltilmesi gündemde. Bu artışın da ilk 6 aylık enflasyon oranında olabileceği, buna göre yüzde 25 seviyelerinde olabileceği konuşuluyor. Eğer yüzde 25 artış kararı alınırsa taban aylık 12 bin 500 liraya çıkacak. Temmuz zammının yansıtılması sonrası kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanların aylık geliri 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 25 artmış olacak. Refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de gündemde. Bu kapsamda ilk formül memur emeklilerinin zam oranının refah payı ile SSK ve Bağ- Kur'lularla eşitlenmesi olacak. Bu durumda memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur'lular gibi yüzde 25 zam alabilecek. İkinci formül ise tüm emeklilere refah payı. Bu durumda tüm emeklilerin zam oranı yükselecek. Örneğin; yüzde 30'a çıkarılabilecek.

DÜZENLEME GEREKİYOR

Ek iyileştirmeler yasayla yapılabilecek. Bu nedenle Temmuz'da ek iyileştirme uygulanabilmesi için Meclis tatile girmeden önce harekete geçirilmesi gerekiyor. Taban aylık ve refah payı düzenlemelerinden birinin ya da her ikisinin uygulanması yönünde karar alınırsa teklif tatile girmeden önce torba teklifle Meclis'e taşınacak. Emekliler Temmuz ayında zamlarıyla birlikte iyileştirmeyi de hesabında görecek.

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