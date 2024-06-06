Elektrikli otoya Togg imzası

Mayıs ayında 'tam elektrikli' otomobil satış sayısı yüzde 220.2 artışla 7 bin 349 oldu. Elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, Mayıs'ta da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56.33 olarak kayıtlara geçti.



Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1'i Togg T10X oldu. Mayıs'ta T10X'in ardından satışlarda 550 adetle SsangYong Torres ve 313 adetle BMW X1 sıralandı. Mercedes EQB 281 adetle dördüncü ve Mini Countryman de 192 adetle beşinci sırada yer aldı. ABD merkezli otomobil üreticisi Tesla ise 10 adet satış gerçekleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN