Geleceğin en yüksek maaşlı 8 mesleği! Bu işleri yapan turnayı gözünden vuracak

Yer bilimciler, Dünya'nın yapısını ve tarihini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu bilgileri kullanarak insanlığın yararına çalışmalar yürütüyorlar. 2029 yılına kadar bu alanda 1.600 yeni pozisyon açılacağı tahmin ediliyor.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması çalışmaları, özellikle pandemi sonrası dönemde önemini daha da artırdı. Bu alanda 2029'a kadar 400 yeni iş fırsatı öngörülüyor.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim, gıda teknoloji uzmanlarının çalışma alanlarını oluşturuyor. Bu sektörde 2029 yılına kadar 600 yeni iş fırsatı var.

Hidrologlar

Su kaynaklarının yönetimi ve korunması, giderek artan küresel ısınma ve çevresel değişikliklerle daha da önem kazanıyor. Hidrologlar için 2029 yılına kadar 400 yeni iş pozisyonu bekleniyor.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi, hemen hemen her sektörde devrim yaratıyor. Sağlık hizmetlerinden finans sektörüne, üretimden perakendeye kadar birçok alanda AI çözümleri kullanılıyor. Bu nedenle, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanlarına olan talep hızla artıyor ve bu alan, gelecekte de önemli kariyer fırsatları sunacak.