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1 ayda 100 bin satış

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
1 ayda 100 bin satış

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024'ün Ocak-Mayıs döneminde geçen aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre; otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 azalarak 100 bin 305 adet oldu. Satışlar kampanyaların etkisiyle bir önceki aya göre ise yüzde 30'un üzerinde arttı. Mayıs ayında Türkiye'de toplam 7 bin 349 adet elektrikli otomobil satılırken, Togg T10X 4 bin 140 adetlik satışla açık ara zirvede yer aldı. Yani Mayıs'ta her satılan 100 elektrikli otomobilden 56'sı Togg oldu.

HİLE İTİRAFI
Japonya hükümeti, araç üretim sertifikasyonu için 'hileli güvenlik testi' sunmakla suçlanan otomobil firmalarının, yaptıklarını itiraf ettiklerini bildirdi. Toyota Başkanı Toyoda Akio, "Özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık" dedi. Test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4.3 milyon, Toyota'nın 1.7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracının etkilendiği belirtildi.

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