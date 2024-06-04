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Girişimcilere 900 bin lira

TÜBİTAK BİGG Yatırım Programı’nın 2024 yılı ikinci çağrısı kapsamında başvuru süreci başladı. İş fikri olan girişimcilere, 900 bin lira yatırım desteği verilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Haziran 2024 Güncelleme 04 Haziran 2024, 07:01
Girişimcilere 900 bin lira

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TÜBİTAK'ın girişimci gençlere destek sağladığı Bireysel Genç Girişim (BİGG) Yatırım Programı'nda bu yılın ikinci çağrısı açıldı. TÜBİTAK'ın girişimci adayları için verdiği 900 bin lira sermaye desteği için başvurular alınmaya başlandı. Mükemmeliyet Mührü ile desteklenmeye hak kazanan girişimciler, TÜBİTAK BİGG Fonu'ndan yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alma fırsatına sahip olacak.

Akıllı ulaşım ve üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları programa başvuru yapabilecek. Destek tutarı, başvurusu kabul edilenlere geri ödemesiz olarak verilecek.

Tutar, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında girişimlere ek yatırım da yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI
Yatırım desteğine başvuracak girişimcilerde herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunanların daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmaları, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamaları gerekiyor. İş fikri başvuruları 5 Temmuz tarihine kadar 149 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacak.

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