Enflasyonda beklenen zirve

Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.96 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık TÜFE, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak ekonomi yönetimi ve ekonomistlerin beklediği zirvesine ulaştı.

EN ÇOK ARTIŞ GİYİMDE

Mayıs ayında aylık olarak en çok fiyat artışı yaşanan ana harcama grubu giyim ve ayakkabı oldu. Bu harcama grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 9.6 arttı. Giyim-ayakkabı grubunu doğalgaz faturalarındaki desteğin sona ermesinin etkisiyle konut takip etti. Konut grubunda fiyatlar yüzde 7.08 arttı. Konutun hemen ardından yüzde 5.63 artışla eğitim geldi. Yıllık olarak bakıldığında Mayıs'ta en yüksek artış yüzde 104.80 ile eğitimde oldu. Eğitimi yüzde 93.21 ile konut, yüzde 92.94 ile lokanta ve oteller izledi. Tüketici fiyatları bazında Mayıs'ta en fazla fiyat artışı yüzde 15.51 ile kakaoda (kakaolu ürünler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12.14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.



EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı" dedi. Şimşek, dezenflasyon sürecine girildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle 3. çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33.2, 24 ay sonra yüzde 21.3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."