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TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! ENFLASYON FARKI 2024 | Emekli zammı, kira artış oranı son durum...

Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkını belirledi. Bu veriler, aynı zamanda kira artış oranları ve maaş zamlarına da doğrudan etki edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:56 Güncelleme 03 Haziran 2024, 10:51
TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! ENFLASYON FARKI 2024 | Emekli zammı, kira artış oranı son durum...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranı, beş aylık enflasyon farkının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. İşte Mayıs ayı enflasyon farkı hakkında tüm merak edilenler...

ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

Temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon bugün belli oldu!

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

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