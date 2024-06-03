TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyonu açıklandı! ENFLASYON FARKI 2024 | Emekli zammı, kira artış oranı son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranı, beş aylık enflasyon farkı nın belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. İşte Mayıs ayı enflasyon farkı hakkında tüm merak edilenler...

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ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.