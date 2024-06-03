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Emekliye 5 aylık zam

İlk 5 aylık enflasyon bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Memurların, emeklilerin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillenecek. Artış merakla beklenirken, anketlerden Mayıs TÜFE tahmini yüzde 3.04 çıktı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Emekliye 5 aylık zam

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammında son dönemece giriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı enflasyon verileri zam oranını büyük ölçüde şekillendirecek. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memurların ve emeklilerin zammında ilk 5 aylık veri belli olacak. Zam oranı için geriye sadece tek veri kalacak.

İKİ ANKETTE DE AYNI ORAN
Enflasyon verileri merakla beklenirken, oranlara ilişkin ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette, Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.04 oldu. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Mayıs ayı enflasyon tahmini yüzde 3.04 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu yüzde 3.04 çıkarsa, ilk 5 aylık TÜFE yüzde 22.33 olacak. Yani 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.33 zam oluşacak. Yine 5 ayda memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.37'ye, Temmuz zammı da yüzde 17.01'e ulaşacak.

GÖZLER İYİLEŞTİRME KARARINDA
Temmuz'da emeklilere ek iyileştirme de gündemde. 3 Temmuz'da zam oranlarının belli olmasıyla maaşlar da masaya yatırılacak. Refah payı, taban aylık artışı gibi formüller konusunda karar verilecek. Taban aylığın 10 bin liradan en az 12 bin 500 liraya yükseltilmesi beklenirken, refah payı ile zam oranın yükseltilmesi gündemde.

HAZİRAN'DA NE OLUR?
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu da yüzde 2.54 olarak tahmin edildi. Buna göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olarak çıkacak. İlk 6 aylık TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 25.46 olacak. Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve emeklilerinin artışı da bu tahmine göre yüzde 20'yi bulacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.46 çıkarsa, enflasyon farkı yüzde 9.10, Temmuz artışı yüzde 20.01 olacak.

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