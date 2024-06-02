TEKNOFEST’te bir ilk olacak! Kablosuz Haberleşme Yarışması

2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST için geri sayım sürüyor. ULAK Haberleşme tarafından bu yıl kategoriler arasına ilk kez eklenen "Kablosuz Haberleşme Yarışması" için ise şu ana kadar 51 ekip, ön tasarım elemelerini başarıyla geçerek yoluna devam etme fırsatı yakaladı. Yarışmacılar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirmek, en hızlı ve en doğru veriyi aktarabilmek amacıyla projelerini ortaya koyacak. Antalya'da gerçekleşecek final etabında birinci olacak ekibe 120 bin lira, ikinci ekibe 100 bin lira, üçüncü ekibe ise 90 bin lira olmak üzere toplamda 310 bin liralık ödül verilecek.

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