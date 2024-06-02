Tarlada 15 markette 80 TL

Adana'da tarlada kilosu 15-20, meyve-sebze halinde ise 20-30 liraya satılan kapya biberin marketteki fiyatı 65- 80 liraya kadar çıkıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Kapya biberin fiyatları hala olması gerektiğinden çok yüksek. Tüketici, ürün almakta zorlanıyor. Hal fiyatına göre yüzde yüz fiyat arttırsalar yine bu şekilde olmaması lazım. Tüketicilere çağrım ürünlerini buradan almalarıdır. Yetkililerin sıkı bir denetim yaparak bu durumun önüne bir an önce geçmeleri gerekiyor" dedi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN