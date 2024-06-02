SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tarlada 15 markette 80 TL

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Tarlada 15 markette 80 TL

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'da tarlada kilosu 15-20, meyve-sebze halinde ise 20-30 liraya satılan kapya biberin marketteki fiyatı 65- 80 liraya kadar çıkıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Kapya biberin fiyatları hala olması gerektiğinden çok yüksek. Tüketici, ürün almakta zorlanıyor. Hal fiyatına göre yüzde yüz fiyat arttırsalar yine bu şekilde olmaması lazım. Tüketicilere çağrım ürünlerini buradan almalarıdır. Yetkililerin sıkı bir denetim yaparak bu durumun önüne bir an önce geçmeleri gerekiyor" dedi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı | Dışişleri Bakanlığı: Hesap verecekler
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz
İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu’ya nefret kustu: Cehennemde yan
Avrupa’nın en büyüğü: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid | Arda Güler tarihe geçti
ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas’ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı
SON DAKİKA