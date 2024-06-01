'Emekliler Yılı' kapsamında hayata geçirileceği duyurulan adımlardan biri daha uygulamaya alındı. Emeklilere trenlerin ve sosyal tesislerin ardından şehirlerarası otobüslerde de indirim başladı. Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim yapılmasına yönelik hüküm yönetmeliğe girdi.

UYMAYANA CEZA VAR

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, emekli olduğunu bilgi ve belgeyle beyan ve ispat edenlere, düzenlenecek yolcu biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu hükme uymayan karayolu taşımacılığı B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 5 uyarma verilecek. Emekliler, yüksek hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirimden yararlanıyor. Kamunun misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden de emekliler yıl sonuna kadar yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.



Emeklilere indirimli seyahat başladı. Trenin ardından otobüste de indirim kararı devreye alındı. İndirimden yararlanmak için emekli olduğunu belgelemek yetecek.