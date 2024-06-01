Öğretmene yüzde 100 zam!

Özel okul alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde, tüm okulların öğretmenlerine geçen yılki Eylül ayı maaşlarına yüzde 100'ün üzeri bir oranda artış yapıldığı bildirildi.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğrenim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği'nden (ÖZKURBİR) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "2024-2025 eğitim öğretim dönemi öğretmen sözleşmelerinin yenilenmesi sürecinde tüm okullarımızın öğretmenlerine Sayın Bakanımızın ve derneklerimizin de tavsiyesi doğrultusunda geçen yılki Eylül maaşlarına yüzde 100'ün üzerinde bir oranda artış yapıldığını memnuniyetle gözlemliyor ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Özel öğretim dernekleri olarak, çıkacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'na her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da bir kez daha belirtiyoruz."