Otobüs firmaları ‘bayram’ yapıyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dönemine yönelik şehirler arası otobüs biletlerinin tükenmeye başladığını belirterek, "Otobüsle seyahat edecek vatandaşların biletlerini bir an önce alması önem taşıyor" dedi. Yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüslerle seyahat edeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Yıldırım, 12-25 Haziran döneminde ek sefer koymak istediklerini kaydetti. Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini dile getirerek, "Firmalar yoğunluk arttıkça biletleri tavandan satışa sunabilir ama belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamaz" diye konuştu.

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