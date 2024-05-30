Yiğit Akü halka arz sonuçları ne zaman belli olacak 2024? İşlem tarihi belli mi, kaç LOT verecek? Yiğit Akü hisse bedeli ne kadar?

YİĞİT AKÜ BİST KODU
Talep toplama tarihlerinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirket Borsa'da 'YIGIT' kodu ile işlem görecek.
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ FONUN KULLANIM YERİ
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arzından elde edilecek fonun kullanım alanları dört başlık altında toplandı.
% 20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları
% 40 Lityum Batarya fabrikası yatırımları
% 30 İşletme Sermayesi
% 10 Finansal borçların ödenmesi
YİĞİT AKÜ DAĞITILACAK OLASI LOT MİKTARLARI
2.1 Milyon katılım 29 Lot (1005 TL)
2.5 Milyon katılım 24 Lot (832 TL)
2.9 Milyon katılım 21 Lot (728 TL)
3.3 Milyon katılım 18 Lot (624 TL)
3.7 Milyon katılım 16 Lot (554 TL)
4.1 Milyon katılım 15 Lot (520 TL)
4.5 Milyon katılım 14 Lot (485 TL)
4.9 Milyon katılım 12 Lot (416 TL)