Yiğit Akü halka arz sonuçları ne zaman belli olacak 2024? İşlem tarihi belli mi, kaç LOT verecek? Yiğit Akü hisse bedeli ne kadar?

Yiğit Akü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldıktan sonra talep toplamaya başladı. Şirket, 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayacak. İzahname'de yer alan bilgilere göre, toplanan fonun kullanılacağı alanlar net bir şekilde belirtilmiş durumda.

YİĞİT AKÜ HİSSE BEDELİ VE DAĞITILACAK LOT SAYISI

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. hisse bedeli 34,68 TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam lot sayısı 75.000.000 olarak duyuruldu.