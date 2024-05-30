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Yiğit Akü halka arz sonuçları ne zaman belli olacak 2024? İşlem tarihi belli mi, kaç LOT verecek? Yiğit Akü hisse bedeli ne kadar?

Yiğit Akü'nün halka arz tarihleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında kesinleşti. Borsa yatırımcıları, Yiğit Akü'nün halka arzına ilişkin detayları büyük bir merakla bekliyor. Hisse bedeli, kaç lot dağıtılacağı ve elde edilecek fonun nerelerde kullanılacağı gibi bilgiler yatırımcıların odak noktası oldu. İşte, Yiğit Akü halka arzı hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:01 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:01
Yiğit Akü halka arz sonuçları ne zaman belli olacak 2024? İşlem tarihi belli mi, kaç LOT verecek? Yiğit Akü hisse bedeli ne kadar?

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Yiğit Akü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldıktan sonra talep toplamaya başladı. Şirket, 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılardan talep toplayacak. İzahname'de yer alan bilgilere göre, toplanan fonun kullanılacağı alanlar net bir şekilde belirtilmiş durumda.

YİĞİT AKÜ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 2024

Yiğit Akü talep toplama tarihleri 29-30-31 Mayıs 09:00-17:00 saat dilimleri arasında gerçekleştirilecek.

YİĞİT AKÜ HİSSE BEDELİ VE DAĞITILACAK LOT SAYISI

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. hisse bedeli 34,68 TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam lot sayısı 75.000.000 olarak duyuruldu.

YİĞİT AKÜ BİST KODU

Talep toplama tarihlerinin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirket Borsa'da 'YIGIT' kodu ile işlem görecek.

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ FONUN KULLANIM YERİ

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arzından elde edilecek fonun kullanım alanları dört başlık altında toplandı.

% 20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları

% 40 Lityum Batarya fabrikası yatırımları

% 30 İşletme Sermayesi

% 10 Finansal borçların ödenmesi

YİĞİT AKÜ DAĞITILACAK OLASI LOT MİKTARLARI

2.1 Milyon katılım 29 Lot (1005 TL)

2.5 Milyon katılım 24 Lot (832 TL)

2.9 Milyon katılım 21 Lot (728 TL)

3.3 Milyon katılım 18 Lot (624 TL)

3.7 Milyon katılım 16 Lot (554 TL)

4.1 Milyon katılım 15 Lot (520 TL)

4.5 Milyon katılım 14 Lot (485 TL)

4.9 Milyon katılım 12 Lot (416 TL)

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