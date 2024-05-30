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SSK, Bağ-Kur'lu emekliye kombo jest! 10.155-11.500 TL üstü maaş alanlar yaşadı! Duyuru sabah 09.15 sularında geldi

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli için bankalar arasındaki promosyon yarışı giderek kızışıyor. Her bankanın kendine özgü stratejileriyle sunduğu avantajlar ve promosyon teklifleri, Temmuz maaş zammının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin kararlarını daha da önemli hale getiriyor. İşte bankaların emeklilere özel sunduğu cazip teklifler!

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:46 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:46
SSK, Bağ-Kur’lu emekliye kombo jest! 10.155-11.500 TL üstü maaş alanlar yaşadı! Duyuru sabah 09.15 sularında geldi

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Mayıs 2024 itibarıyla kamu bankalarının belirlediği asgari emekli promosyon tutarlarının 8-12 bin TL arasında olması, özel bankaların da kampanyalarını güncellemesine neden oldu. Toplamda 11 bankanın sunduğu yeni promosyonlar, emeklilerin dikkatini çekiyor. İşte en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar ve detayları...

Garanti BBVA Garanti BBVA, emekli maaşını kendisinden alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şu şekilde:

  • 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL
  • 10.000 – 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 15.000 – 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL

Ziraat Bankası Ziraat Bankası, SGK emekli maaşı ödemelerini 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt eden vatandaşlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. 2022 yılına ait promosyon ödemelerini iade etmeden başvurularını alabileceklerini belirten banka, eski döneme ait iade tutarlarının mahsup edileceğini de ekliyor.

Halkbank Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan promosyon ödüyor. Brüt maaş tutarına göre:

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaşlar için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

Akbank Akbank, emekli maaşını kendisinden alanlara 15.000 TL nakit promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sunuyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli kampanyada:

  • 0 - 9.999 TL maaşlar için 6.250 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için 10.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL

ING ING, emekli maaşını kendisine taşıyanlara toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan promosyon ve otomatik fatura talimatına 3.000 TL ek promosyon veriliyor:

  • 10.000 TL'ye kadar maaşlar için 6.250 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL

Denizbank Denizbank, emekli maaşını kendisinden 3 yıl boyunca almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor:

  • 0 - 9.999 TL maaşlar için 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL maaşlar için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL maaşlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

İş Bankası İş Bankası, emekli maaşını kendisinden alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Maaş tutarlarına göre:

  • 10.000 TL'ye kadar maaşlar için 5.000 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

Fibabanka Fibabanka, 3 yıl boyunca emekli maaşını kendisinden almayı taahhüt edenlere promosyon ödüyor:

  • 10.000 TL'ye kadar maaşlar için 5.000 TL
  • 10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL
  • 15.000 - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

QNB Finansbank QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL'ye varan ödül sunuyor:

  • 0 - 9.999 TL maaşlar için 6.250 TL
  • 10.000 - 14.999 TL maaşlar için 10.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL maaşlar için 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL

Türkiye Finans Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan promosyon sunuyor. Bankaya davet edilen her emekli yakını için 250 TL ek ödül veriliyor. Maaş tutarlarına göre:

  • 9.999 TL'ye kadar maaşlar için 5.000 TL
  • 10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

Vakıfbank Vakıfbank, 1 aylık emekli maaşı tutarına göre promosyon sunuyor:

  • 10.000 TL'ye kadar maaşlar için 5.000 TL
  • 10.000 - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL
  • 15.000 - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL

Emekliler için promosyon kampanyaları, bankalar arası rekabeti artırarak daha cazip teklifler sunulmasına neden oluyor. Emekli vatandaşların, kendileri için en uygun teklifi seçerek faydalanmaları büyük önem taşıyor.

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