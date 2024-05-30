SSK, Bağ-Kur’lu emekliye kombo jest! 10.155-11.500 TL üstü maaş alanlar yaşadı! Duyuru sabah 09.15 sularında geldi

Mayıs 2024 itibarıyla kamu bankalarının belirlediği asgari emekli promosyon tutarlarının 8-12 bin TL arasında olması, özel bankaların da kampanyalarını güncellemesine neden oldu. Toplamda 11 bankanın sunduğu yeni promosyonlar, emeklilerin dikkatini çekiyor. İşte en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar ve detayları...
Garanti BBVA Garanti BBVA, emekli maaşını kendisinden alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. 1 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şu şekilde:
- 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL
- 10.000 – 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL
- 15.000 – 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL
Ziraat Bankası Ziraat Bankası, SGK emekli maaşı ödemelerini 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt eden vatandaşlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. 2022 yılına ait promosyon ödemelerini iade etmeden başvurularını alabileceklerini belirten banka, eski döneme ait iade tutarlarının mahsup edileceğini de ekliyor.
Halkbank Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan promosyon ödüyor. Brüt maaş tutarına göre:
- 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaşlar için 8.000 TL
- 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaşlar için 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL