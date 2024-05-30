SSK, Bağ-Kur’lu emekliye kombo jest! 10.155-11.500 TL üstü maaş alanlar yaşadı! Duyuru sabah 09.15 sularında geldi

Mayıs 2024 itibarıyla kamu bankalarının belirlediği asgari emekli promosyon tutarlarının 8-12 bin TL arasında olması, özel bankaların da kampanyalarını güncellemesine neden oldu. Toplamda 11 bankanın sunduğu yeni promosyonlar, emeklilerin dikkatini çekiyor. İşte en yüksek emekli promosyonu sunan bankalar ve detayları...