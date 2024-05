Rekab’et’ cezası

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik soruşturmada uzlaşma başvurusu sonucunda 4 firmaya, 1.2 milyar lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Beyaz et piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik 4 ayrı soruşturma açtıklarını hatırlatan Küle, uzlaşma süreci devam eden teşebbüslerin de bulunduğuna ve süreç sonucunda verilen para cezasının artabileceğine dikkati çekerek, "Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadesini kullandı.

