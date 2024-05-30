Öğretmenler için çözüm hazırlığı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret konusundaki taleplerine ilişkin olarak, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Bakan Tekin, "Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum" ifadesini kullandı.

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