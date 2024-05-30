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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık mesajı: Yıl sonunda düşecek!

Cari açık verileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 12:14 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 12:14
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari açık mesajı: Yıl sonunda düşecek!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek.

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