Down sendromlular desteklenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, down sendromlu çocukları olan ailelere mali yardımı artıracak yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bakanlık, ailelere mali yardımı kısıtlayıcı, "Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır" hükmünün değiştirileceğini açıkladı. Diğer kısıtlayıcı maddelerde de değişiklikler yapılacağını bildiren Bakanlık, down sendromlulara yönelik mali destek sağlayıcı düzenlemelerin yeni yönetmelik taslağı ile hayata geçirileceğini bildirdi.

Önder YILMAZ

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