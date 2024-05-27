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Down sendromlular desteklenecek

Down sendromlulara mali destek verilmesi için getirilen kriterlerde değişiklik yapılacağı belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
Down sendromlular desteklenecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, down sendromlu çocukları olan ailelere mali yardımı artıracak yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bakanlık, ailelere mali yardımı kısıtlayıcı, "Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır" hükmünün değiştirileceğini açıkladı. Diğer kısıtlayıcı maddelerde de değişiklikler yapılacağını bildiren Bakanlık, down sendromlulara yönelik mali destek sağlayıcı düzenlemelerin yeni yönetmelik taslağı ile hayata geçirileceğini bildirdi.
Önder YILMAZ

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