Turizmde beşinciyiz

Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO), 2023 yılı turizm verilerine göre 1,3 milyar insan başka bir ülkeye seyahat ederken, 100 milyon turistle Fransa dünyada en çok turist ağırlayan ülke oldu. Türkiye ise İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından dünya beşincisi oldu. Türkiye, 2022'ye göre önemli bir artış yakalamasına rağmen, rakip ülkelerde meydana gelen olağanüstü artıştan dolayı bir basamak geriledi ve beşinci oldu. Türkiye 2023 yılında 55 milyon 160 bin turistle 49 milyar 500 milyon lira turizm geliri elde etti. Kişi başı turizm geliri de 897 dolara yükseldi.

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