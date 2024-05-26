Ömür uzatan tavsiye

Günümüzde cep telefonlarının kalitesi kadar şarj da önemli hale geldi. Telefon alırken özelliklerinin yanında uzun pil ömrü de isteniyor. Ancak telefonun pilinin uzun ömürlü olması için bazı konulara dikkat etmek gerekiyor.

Uzmanlar pilin yüzde 20'nin altına gelmeden telefonun şarj edilmesini öneriyor. Bütün gece şarjda kalan telefonların da pil ömrü kısa oluyor. Şarj esnasında telefonun sık kullanımı da önerilmiyor. Şarj esnasında video ve oyun gibi çok güç tüketen uygulamalar hem pil ömrünü azaltıyor hem de cihazlara zarar veriyor.