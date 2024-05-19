1997-1999-2000-2012 sigortalılara EYT’siz emeklilik, yaş, prim tablosu! Emeklilik vaktiniz geldi

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Geleneksel emeklilik şartlarını karşılayamayan veya EYT yasası kapsamına giremeyen vatandaşlar için umut verici gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan alternatif yollar, emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

1. Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.