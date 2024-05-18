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Bu fırsat bir daha ele geçmez! Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu: Aylık 25 bin 907 TL taksitle 3 milyon TL kredi müjdesi!

Ziraat Bankası, kamu bankaları arasında bir ilke imza atarak devrim niteliğinde bir kampanya duyurdu. Bu yenilikçi kampanya, konut sahibi olma hayalini kuran birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası kapsamında, en az iki, en fazla beş kişilik gruplar ortaklaşa konut kredisi kullanma imkanına sahip olacak. Bu sayede, birden fazla kişinin gelir beyanı bir araya getirilerek, daha yüksek tutarlarda konut kredisi kullanma olanağı doğuyor ve taksit ödemeleri çok daha kolay hale geliyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 15:45 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 15:45
Bu fırsat bir daha ele geçmez! Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu: Aylık 25 bin 907 TL taksitle 3 milyon TL kredi müjdesi!

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Ortak Konut Kredisi kampanyası, Ziraat Bankası müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Bir grup olarak başvuruda bulunan müşteriler, bireysel başvurulara göre çok daha yüksek kredi miktarlarına ulaşabiliyorlar. Yüksek konut fiyatları ve artan faiz oranları, birçok kişiyi ev sahibi olma hayalinden uzaklaştırıyor. Ancak, Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, bu rüyayı gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Kampanya, özellikle birden fazla kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine olanak tanıyor. Bu da, ödenecek aylık taksitlerin büyük oranda düşürülmesini sağlayarak, ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir kılıyor.

Ortak Konut Kredisi Nedir?

Ortak konut kredisi, birden fazla bireyin birlikte kredi çekerek bir konut satın alması sürecidir. Bu yöntem, bireysel krediye göre daha yüksek tutarlar elde edilmesini ve ödeme yükünün bölüşülmesini sağlar, böylece her bir ortak için mali yük önemli ölçüde azalır.

Başvuru Koşulları

Krediye başvurabilmek için, başvuru sahiplerinin düzenli bir gelire sahip olması ve banka tarafından belirlenen kredi puanına ulaşması gerekiyor. Ayrıca, başvurulan konutun SPK lisanslı bir ekspertiz firması tarafından değerlendirilmiş olması ve konutun değerinin banka kriterlerine uygun olması şart.

Kredinin Özellikleri

Bu kredinin en çarpıcı özelliği, 120 ay vade ile 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunmasıdır. Ortaklar, kendi aralarında anlaşarak, taksit tutarlarını bölüşebilir ve böylece her birinin üzerine düşen mali yükü minimize edebilir. Faiz oranları, piyasa koşullarına ve merkez bankası politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kredi kullanımı sırasında ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti gibi ek maliyetler de bulunmaktadır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvuruları, Ziraat Bankası şubelerine şahsen yapılabilmektedir. Ayrıca, bankanın online platformları üzerinden ön başvuru yapılabilmekte ve gerekli belgeler dijital ortamda temin edilebilmektedir. Kredi başvurusunda, satın alınacak konutun piyasa değerinin belirlenmesi için bir ekspertiz raporu talep edilir. Bu rapor, hem kredi miktarının belirlenmesinde hem de ipotek işlemlerinde kilit bir rol oynar.

Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Bu, bankanın alacağını güvence altına almak için yapılan bir işlemdir. Gerekli görüldüğü takdirde banka tarafından ek teminatlar da talep edilebilir. Ziraat Bankası, kredi kullanımı sırasında zorunlu olan konut sigortası, hayat sigortası ve deprem sigortası gibi sigorta ürünlerini de sunmaktadır. Bu sigortalar, olası bir zarar durumunda hem bankanın hem de müşterinin korunmasına yardımcı olur.

Taksitlerin Hesaplanması

Örnek bir hesaplama ile, beş kişinin ortak kullanımı durumunda, aylık taksitler 25 bin 907 TL olarak gerçekleşirken, bu miktarın bölüşülmesiyle her bir bireyin ödeme yükü önemli ölçüde hafifler.

Kredi Onay Süreci

Kredi başvurusu yapıldıktan sonra, banka tarafından müşterinin kredi geçmişi, gelir durumu gibi faktörler değerlendirilir. Bu süreçte, başvurunun kabul edilmesi için gereken tüm koşulların sağlanmış olması gerekir. Bu kampanya, özellikle yüksek konut fiyatlarından etkilenen bireyler için büyük bir fırsat sunar. Ortaklaşa yapılan yatırımlar, hem riski hem de maliyeti bölüştürür, böylece daha büyük ve değerli bir gayrimenkul edinme şansı artar.

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