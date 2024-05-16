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Gümrük vergisi suistimaline son: Yurt dışından 2. telefona yasak

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi. Yeni düzenlemeyle yurt dışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. 2. telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek. Yeni düzenlemeyle vergi üzerinden yapılan suistimale son verildi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 10:34 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 11:00
Gümrük vergisi suistimaline son: Yurt dışından 2. telefona yasak

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Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderdiği yazısında, yurt dışından getirilen cep telefonunun Türkiye'de dolaşıma sokulabilmesi için, "yolcu beraberi kişisel eşya" statüsünde olması gerektiğine dikkat çekilerek, bunun dışında hediyelik eşya statüsünde olan veya vergileri ödenerek getirilmek istenilen cep telefonlarının teslim edilmeyeceği bildirildi.

Buna göre, yurt dışından getirilen 2. veya daha fazla sayıdaki cep telefonu, hiçbir şekilde yurda sokulmayacak. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen bir adede kadar cep telefonu ise Türkiye'ye serbest bir şekilde sokularak 31 bin 692 TL harç ücreti yatırıldığında IMEI kaydı yapılabilecek.



YURT DIŞINA ÇIKARKEN GERİ ALABİLECEK
Yurt dışından 2 veya daha fazla sayıda cep telefonunu beraberinde getiren kişilerin yurt dışına çıkması halinde getirdikleri, ancak fazladan olduğu için el konulan telefonlar kendilerine iade edilecek. Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.



VERGİ SUİSTİMALİNE SON VERİLİYOR
Edinilen bilgiye göre mevcut uygulamada ilk telefon gümrük muafiyetine tabi olarak vergisiz şekilde yurda sokulabilirken, ikinci telefonu yanında getiren vatandaşlar, telefon değerinin yüzde 40'ı kadar gümrük vergisi ödüyordu. Örneğin 2 bin Euro'ya (70 bin TL) bir cep telefonu alan vatandaş gümrük vergisi olarak 28 bin TL ödeyerek telefonu yurda sokabiliyordu.

Daha sonra ise telefonu yurt içinde kullanabilmek için devlete ödenmesi gereken 2024 rakamıyla 31 bin 692 TL olan IMEI harç tutarından bu rakam düşülebiliyordu. Yani vatandaş 2 bin Euro'luk bir telefon için ödediği 28 bin TL'lik gümrük vergisini 31 bin 692 TL'den düşürülmesini talep ederek, üste kalan 3 bin 692 TL'yi ödediğinde ikinci bir telefonu da yurt içinde kullanabiliyordu. Bu yönteme başvuran vatandaşlar her 3 yılda bir pasaporta bir telefon işleme hakkı bulunduğu için farklı pasaportlara bu telefonları işliyordu. Yeni düzenlemeyle vergi üzerinden yapılan bu suistimale sona verilerek, yurt dışından ikinci bir telefon getirilme uygulamasına son verildi.

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