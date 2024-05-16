Gümrük vergisi suistimaline son: Yurt dışından 2. telefona yasak

VERGİ SUİSTİMALİNE SON VERİLİYOR Edinilen bilgiye göre mevcut uygulamada ilk telefon gümrük muafiyetine tabi olarak vergisiz şekilde yurda sokulabilirken, ikinci telefonu yanında getiren vatandaşlar, telefon değerinin yüzde 40'ı kadar gümrük vergisi ödüyordu. Örneğin 2 bin Euro'ya (70 bin TL) bir cep telefonu alan vatandaş gümrük vergisi olarak 28 bin TL ödeyerek telefonu yurda sokabiliyordu.

Daha sonra ise telefonu yurt içinde kullanabilmek için devlete ödenmesi gereken 2024 rakamıyla 31 bin 692 TL olan IMEI harç tutarından bu rakam düşülebiliyordu. Yani vatandaş 2 bin Euro'luk bir telefon için ödediği 28 bin TL'lik gümrük vergisini 31 bin 692 TL'den düşürülmesini talep ederek, üste kalan 3 bin 692 TL'yi ödediğinde ikinci bir telefonu da yurt içinde kullanabiliyordu. Bu yönteme başvuran vatandaşlar her 3 yılda bir pasaporta bir telefon işleme hakkı bulunduğu için farklı pasaportlara bu telefonları işliyordu. Yeni düzenlemeyle vergi üzerinden yapılan bu suistimale sona verilerek, yurt dışından ikinci bir telefon getirilme uygulamasına son verildi.