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📌Kamuda tasarruf paketi içeriği ve maddeleri 2024! Kamuda tasarruf tedbirleri neler? Uymayanlara verilecek cezalar neler? Ulaşım, taşıt kiralama...

Türkiye, ekonomik istikrar ve kalkınma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan kamuda tasarruf paketi, ülkenin kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanarak etkin projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor. Peki, paketin içeriğinde neler var? İşte konuya dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 10:44 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 10:57
📌Kamuda tasarruf paketi içeriği ve maddeleri 2024! Kamuda tasarruf tedbirleri neler? Uymayanlara verilecek cezalar neler? Ulaşım, taşıt kiralama...

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Türkiye, kamu harcamalarında önemli tasarruf tedbirlerine gitme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kabine toplantısının ardından duyurulan tasarruf paketi, kamu kurumlarının bina ve araç kiralamalarını zorunlu olmadıkça yapmamaları yönünde bir adım atmalarını hedefliyor. İşte yeni kamu tasarruf paketi içeriğine dair merak edilenler...

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur

Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

Ortaya koyduğumuz yeni paketimiz bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır

Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak.

Bitme aşamasına yakın projelere, rekabet gücüne yoğunlaşan kamu yatırımları enflasoyn ile mücadelemizi güçlendirecek.

Orta vadeli programımızın enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız.

Genelgemizde düşünülen tek istisna TBMM'dir.

-Harcama disiplininin yanı sıra tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır

Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz

Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan genelge taslağı Cumhurbaşkanımızın onayına bu hafta içinde sunulmuş olacak.

Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayış içinde hazırlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz.

TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.

Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tne husus var.

Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.

Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Tüm kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.

Kamuda taşıt sayısı ve standarları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.

Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zamin hazırlamasıdır.

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

ÜCRETLERE ÜST SINIR GELİYOR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklandırılıyor.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz."

İŞTE MADDE MADDE PAKET İÇERİĞİ;

Kamuda Tasarruf - Taşıtlar

Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Kamuda Tasarruf - Kamu Binaları
Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standardının uygulanması

Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı

Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamuda tasarruf - Haberleşme ve iletişim
. E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
·
Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
. Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

Kamuda tasarruf - Hizmet içi eğitim/ Yurtdışı

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
. Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması

Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının
yasaklanması

Kamuda tasarruf - Enerji ve atık yönetimi
. Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi

Kamuda tasarruf - Kamu istihdamı

Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)
Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi
Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

Kamuda tasarruf - İdari yapılanmada etkinlik
İdari genişlemenin sınırlandırılması
Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Harcama tedbirleri

Kamuda tasarruf
Bütçede harcama disiplini
Kamu yatırımları

Kamuda tasarruf - Diğer cari harcamalar

Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması

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