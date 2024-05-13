📌Kamuda tasarruf paketi içeriği ve maddeleri 2024! Kamuda tasarruf tedbirleri neler? Uymayanlara verilecek cezalar neler? Ulaşım, taşıt kiralama...

Bugün sunduğumuz paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle zamanı geldikçe yeni paketleri paylaşacağız.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.



Az kaynakla daha çok proje yapacağız.

Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur