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Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile Destek Paketi ne zaman sona eriyor? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mayıs ayıyla birlikte, maddi zorluklarla mücadele eden pek çok aile için Aile Destek Paketi ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu paket, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlayarak hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırma amacı güdüyor. Ancak, bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların dikkat etmeleri gereken önemli ayrıntılar bulunmaktadır. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile Destek Paketi ne zaman sona eriyor?

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:48 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:48
Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile Destek Paketi ne zaman sona eriyor? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile Destek Ödemesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi yüklerini hafifletmeyi amaçlayan önemli bir sosyal yardım programı olarak hayat buluyor. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu ödemeler, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor. 2024 Mayıs ayı ödemelerine ilişkin son dakika gelişmeleriyle birlikte, vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını ve nasıl alınacağını merak ediyor.

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Bakan Mahinur Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (10 Mayıs) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

ÇOCUKLU HANELERE EK ÖDEME

Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

1-2 çocuklu hanelere - 350 TL

3 çocuklu hanelere - 450 TL

4 çocuklu hanelere - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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