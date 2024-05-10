Cebinde cüzdanında 50 TL’si olanlar acil baksın! Meğer yıldıza biraz yaklaştığınızda...

Banknot ların güvenliğini artıran bir diğer özellik ise, ön yüzünde yer alan ve ışığa tutulduğunda farklı renklerde parlayan holografik şerittir. Bu şeritin üzerinde, mikro yazılarla "TCMB" (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) ibaresi bulunmaktadır.

Alt ve üst kenarları boyunca uzanan bu mikro yazılar, banknot un sahte olup olmadığını anlamada önemli bir ipucu sağlar ve yüksek teknoloji bir baskı sürecini gerektirir.

Türk Lirası banknotları sahtecilikle mücadelede kullanılan bu yüksek güvenlikli özelliklerin yanı sıra, Türk kültürünü yansıtan sanatsal yönleriyle de ön plana çıkar.

Her bir banknot, milli değerlerimizi ve tarihimizi kutlayan bir sanat eseri olarak da değerlendirilebilir. Bu özellikler, banknotları yalnızca ekonomik değerleriyle değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat taşıyıcısı olarak da önemli kılar.