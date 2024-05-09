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SSK BAĞKUR emeklisine kombo kıyak! 10.100-19.200 TL arası maaş alanlara duyuru sabah 08.34 sularında geldi

Taban fiyatı 12 bin lira olarak belirlenen emekli promosyonları, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki bankalar arasında rekabeti kızıştırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yeni protokoller neticesinde, emeklilere yönelik sunulan avantajlar önemli ölçüde artırıldı. Emekli müşterilere yönelik bu rekabet, 19 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Bankalar, emeklilerin aylık gelirlerine göre farklılık gösteren tutarlarda promosyonlar sunmayı taahhüt ediyor. Bazı durumlarda, bu promosyonlar 18 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:36 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:36
SSK BAĞKUR emeklisine kombo kıyak! 10.100-19.200 TL arası maaş alanlara duyuru sabah 08.34 sularında geldi

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Yapılan güncellemelerle, aylık geliri 10 bin liranın altında olan emeklilere 5 bin liradan başlayan promosyonlar sunulurken, geliri arttıkça bu tutarlar da artıyor. Örneğin, aylık geliri 20 bin lira ve üzeri olan emeklilere bazı bankalar tarafından 15 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor.

Akbank

10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para

Albaraka Türk

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL
2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 TL

Denizbank

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Fibabanka

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Garanti BBVA

10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL

Halkbank

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

ING

10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
Her 3 otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 TL

İş Bankası

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Şekerbank

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

QNB Finansbank

10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
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TEB

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Türkiye Finans

10.000 liranın altı için 6.250 TL
10.000-14.999 lira arası için 10.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 12.500 TL
20.000 lira ve üzeri için 15.000 TL
Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 TL

Vakıfbank

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

Ziraat Bankası

10.000 liranın altı için 5.000 TL
10.000-14.999 lira arası için 8.000 TL
15.000-19.999 lira arası için 10.000 TL
20.000 lira ve üzeri için 12.000 TL

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