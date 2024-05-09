35.000 TL, 70.000 TL ve 100.000 TL’de trink alabilirsiniz: Bakanlıktan GERİ ÖDEMESİZ 500 bin TL destek müjdesi!

Eşi Vefat Eden Kadınlara Özel Destek Bakanlık, eşi vefat eden kadınlara yönelik özel bir destek programı da sunmaktadır. Bu program kapsamında, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olan kadınlara, ev sahibi olmaları için 500 bin TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

Ev Tamir ve Onarım Desteği Konut desteğinin yanı sıra, ev tamir ve onarım destekleri de mevcuttur. Bu destekler: Basit ev onarımları için 35 bin TL'ye kadar,

Orta düzey ev onarımları için 70 bin TL'ye kadar,

Kapsamlı ev onarımları için 100 bin TL'ye kadar,

Prefabrik veya betonarme ev yapımları için 300 bin TL'ye kadar ödeme yapılabilir.

Başvuru Koşulları Başvuruda bulunacak kişilerin, en az bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde yaşaması gerekmektedir. Ayrıca, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olmaları ve sağlıklı barınma şartlarına sahip olmayanlar da bu destekten yararlanabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu destekler, birçok vatandaşın yaşam kalitesini artırmakta ve sosyal refahı desteklemekte büyük bir rol oynamaktadır. Eğer bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız, yukarıda belirtilen şartları sağladığınızdan emin olun ve en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçin.