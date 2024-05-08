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Ziraat Bankası 2.332 TL taksitle musluğu açtı: 250 bin TL kredi 60 ay vadeli alınıyor

Ziraat Bankası, kredi çekmek isteyen bireyler için cazip bir teklif sunuyor. Banka, 250 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin aylık taksit miktarını belirleyerek, bu süreçte finansal desteğe ihtiyaç duyanlara önemli bir kolaylık sağladı. Bu teklif, özellikle evrenovasyonu, eğitim masrafları, sağlık harcamaları veya diğer büyük ölçekli ihtiyaçlar için nakit arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:17 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:17
Ziraat Bankası 2.332 TL taksitle musluğu açtı: 250 bin TL kredi 60 ay vadeli alınıyor

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Banka kredi faiz oranları hızla artarken, vatandaşlar kredi çekmekte zorlanıyordu. Bu süreçte Ziraat Bankası devreye girdi. Ziraat Bankası, ortak konut kredisi vereceğini açıkladı. Bu krediden faydalanmak isteyenlere banka, en fazla 5 kişiye kadar ortak kredi imkanı sunuyor. Bu sayede aylık ödenecek taksit miktarı paylaşılarak daha uygun hale geliyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Nedir, Nasıl Çekilir?

Ziraat Bankası, ortak konut kredisi çekmek isteyenlere "Ortak Konut Kredimize başvurun, birden fazla kişinin geliriyle yüksek taksitleri kolayca ödeyin" diyor. En az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut kredisi kullanabilir. Kredi, ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne verilebilir.

Kredi miktarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firması tarafından belirlenen değere ve BDDK'nın belirlediği azami miktar/oranlara göre hesaplanır. Krediye konu olan gayrimenkul ipotek altına alınır. Şubelerimiz gerekli gördüğünde ek güvence talep edebilir. Bankamız, bireysel kredi müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası sunmaktadır.

Ziraat Bankası 250 Bin TL Kredi Hesaplama Tablosu! 60 Ay Vadeli Kredi Kaç TL Taksitle Ödenir?

Düşük tutarlı ve kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için aylık taksit 11.663,11 TL olarak belirlenmiş. Ortak kredi çekilirse, taksit 5 kişi arasında bölündüğünde kişi başı 2.332 TL olacak.

Ortak Konut Kredisi: Ev Sahibi Olmanın Kolay Yolu

Ev sahibi olmak, birçok kişi için hayatın en önemli mihenk taşlarından biridir. Ancak, yüksek konut fiyatları ve finansman zorlukları, bu hedefe ulaşmayı çoğu zaman zorlaştırabilir. Bu nedenle, son zamanlarda giderek daha fazla popülerlik kazanan ortak konut kredisi, birçok kişi için cazip bir seçenek haline gelmiştir. Ortak konut kredisi, birden fazla kişinin birlikte kredi çekerek ortak mülk sahibi olmasını mümkün kılan bir finansman yöntemidir.

Ortak Konut Kredisinin Avantajları

Yüksek Kredi İmkanı: Ortak konut kredisi, katılımcıların gelirlerini birleştirerek daha yüksek kredi tutarlarına ulaşmalarını sağlar. Bu, genellikle daha geniş veya daha iyi konumda bir ev satın alabilme imkanı sunar.

Daha İyi Kredi Koşulları: Ortak başvurular, bankalar tarafından daha güçlü kredi profili olarak değerlendirilir. Bu, daha düşük faiz oranları ve daha uzun vade seçenekleri gibi daha iyi kredi şartlarına erişim sağlayabilir.

Risk Paylaşımı: Ortak kredi çekenler, krediyle ilişkili riskleri de paylaşır. Bu, her bir bireyin üzerindeki finansal yükü azaltır ve daha geniş bir güvenlik ağı oluşturur.

Ortak Konut Kredisi Nasıl Çekilir?

Ortak konut kredisi başvurusu yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Ortakları Seçmek: İlk adım, kredi çekmeyi planladığınız kişileri belirlemektir. Bu, genellikle aile üyeleri, yakın arkadaşlar veya güvenilir iş ortakları olabilir.

Kredi Koşullarını Araştırmak: Farklı bankaların ortak konut kredisi koşulları karşılaştırılmalıdır. Faiz oranları, vade süresi, erken ödeme cezaları gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Gelir ve Kredi Notu Değerlendirme: Başvuracak kişilerin toplam geliri ve kredi notları, alınabilecek maksimum kredi miktarını ve kredi şartlarını etkiler.

Başvuru Süreci: Gerekli belgeler (kimlik, gelir belgesi, ikametgah vb.) toplandıktan sonra ilgili bankaya başvuruda bulunulur.

Onay ve Tapu İşlemleri: Kredi onaylandıktan sonra, kredi tutarı genellikle satıcıya ödenir ve tapu işlemleri için gerekli adımlar atılır.

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