50-55 yaşında... 1800 2160 3600 prim yeterli! Kademeli emeklilik bekleyene 7 avantaj!

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi için emeklilik hayali, belirli bir yaş ve prim süresi doldurulduğunda gerçek olur. Ancak bazı avantajlı durumlar sayesinde emeklilik süreci öne çekilebilir. İşte erken emeklilik için 7 önemli formül:
Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi için emeklilik hayali, belirli bir yaş ve prim süresi doldurulduğunda gerçek olur. Ancak bazı avantajlı durumlar sayesinde emeklilik süreci öne çekilebilir. İşte erken emeklilik için 7 önemli formül:
Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için, çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Ancak çocukların sigortadan önce doğmuş olması gereklidir.
Askerlik Önceliği: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik sürecini öne çeker ve prim kazanma imkanı sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sağlar.
Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Bu yöntemde, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60'tır. Ancak bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerlidir. Sonrası için ise prim ve yıl şartları artar.
Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. Bu durumda en az 1800 gün prim gereklidir.
Engelli Çalışanlar: En az yüzde 40 engellilik oranına sahip olanlar vergi indirimi alır ve yaş şartına bakılmadan emeklilik süresi başlar. İşe giriş tarihlerine göre 15 yıldan başlayarak 18 yıla kadar emeklilik süresi sağlanabilir.
Yıpranan Meslekler: Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri nedeniyle sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emekli olabilirler. Bu durum özellikle madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları için geçerlidir.
Anne İçin Prim Avantajı: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerinin dörtte biri, toplam primlerine eklenir ve bu süre yaş şartından düşülür.
Emeklilik sürecinde avantajlı duruma geçmek isteyenler için yukarıdaki formüller oldukça değerli olabilir. Her biri farklı koşullar ve gereksinimler içerse de, erken emeklilik için çeşitli yollar bulunmaktadır.