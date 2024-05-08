50-55 yaşında... 1800 2160 3600 prim yeterli! Kademeli emeklilik bekleyene 7 avantaj!

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi için emeklilik hayali, belirli bir yaş ve prim süresi doldurulduğunda gerçek olur. Ancak bazı avantajlı durumlar sayesinde emeklilik süreci öne çekilebilir. İşte erken emeklilik için 7 önemli formül:

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar için, çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Bu sayede, çocukları olan bir anne 6 yıl erken emekli olabilir. Ancak çocukların sigortadan önce doğmuş olması gereklidir.

Askerlik Önceliği: Erkeklerde askerlik süreleri, emeklilik sürecini öne çeker ve prim kazanma imkanı sunar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sağlar.