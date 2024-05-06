Dünya devleri radara aldı | Yatırımcı TL varlıklarına koştu! Rota Türkiye’ye çevrildi

Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşürüleceğine yönelik güçlenen beklenti, yerli ve yabancı yatırımcıları, Türk lirası başta olmak üzere, TL varlıklara ilgisini zirveye taşıdı. Fitch'in ardından, Standard & Poor's'un da notunu artırdığı Türkiye'ye önümüzdeki dönemde yabancı girişinin hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Not artırımının devam edeceği ve Türkiye'nin risk priminin (CDS) 200'ün altına inmesinin beklendiği önümüzdeki 1 yıllık süreçte, ciddi bir sermaye girişi olabileceği ifade ediliyor.

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JP Morgan, Türkiye'nin 10 yıllık tahvilini gelişmekte olan piyasa tahvillerine ekledi. Türkiye'nin endeksteki ağırlığı 24 baz puan arttı. Bu kararın ardından tahvile 4 milyar liranın üzerinde yabancı girişi gerçekleşti. Citi ise yatırımcılarına dolara karşı TL'de pozisyon almaları tavsiyesinde bulundu. BNP Paribas, Türkiye'de enflasyon eğilimindeki iyileşmenin altını çizerek, yatırımcılarına Türk tahvillerini önerdi.