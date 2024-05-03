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TEFE TÜFE Mayıs kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Mayıs kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başlayacak. Peki, Mayıs kira zammı kaç TL olacak? TEFE TÜFE Mayıs kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 07:10 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:11
TEFE TÜFE Mayıs kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Mayıs kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama

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Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyonuyla belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen TÜFE rakamları da ortaya çıkacak. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.

KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mayıs ayı kira zammı da aynı gün içinde belli olacak.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %57,50

Kira Artış Tutarı: 9 bin 200 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin 200 TL

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