TEFE TÜFE Mayıs kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak? Mayıs kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI SÜRÜYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.
Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 4 bin TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %57,50
Kira Artış Tutarı: 9 bin 200 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin 200 TL