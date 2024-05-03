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Limitler artık o seviyede olacak! Bankalardan ATM'ler için beklenen düzenleme duyurusu geldi

Bankalar geçtiğimiz haftalarda müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunmak ve işlemleri daha hızlı hale getirmek adına ATM'ler aracılığıyla yapılan işlemleri güncellemişti. Bu önemli adım, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Gerçekleşen düzenleme ile birlikte müşteriler, artık ATM'ler üzerinden daha yüksek miktarlarda para çekebilecek.

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Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 14:55 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 14:55
Limitler artık o seviyede olacak! Bankalardan ATM’ler için beklenen düzenleme duyurusu geldi

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Bankalar ATM'ler aracılığıyla yapılan nakit çekim limitlerini güncelleyerek müşterilerine daha fazla finansal esneklik sağlamak için önemli bir adım attı. Bu yeni düzenleme şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

YENİ LİMİT BELLİ OLDU

Önceki düzenlemelere göre günlük nakit çekim limiti maksimum 5 bin lira iken, bu rakam yeni düzenlemeyle 10 bin liraya çıkarıldı.

Bazı özel bankalar ise daha ileri giderek bu limiti 15 bin liraya kadar yükseltti. Artan bu limitler sayesinde, banka müşterileri ATM'lerden ücretsiz olarak daha fazla meblağlarda nakit çekebilecek.

Bu özellikle büyük ödemeleri nakit olarak yapma ihtiyacı duyan veya daha yüksek nakit rezervine ihtiyaç duyan kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

KAREKODLA NAKİT ÇEKİMLERDE DE LİMİT ARTIŞI

Bankacılık sektöründeki dijitalleşmeyle birlikte, karekod ile yapılan nakit çekim işlemlerinde de limitler artırıldı.

Yeni düzenlemeyle karekod kullanarak hesaptan nakit çekim yapacak müşteriler için de limitler 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen seviyelere çıkarıldı. Bu dijital bankacılık işlemlerini tercih eden müşteriler için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

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