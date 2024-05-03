Limitler artık o seviyede olacak! Bankalardan ATM’ler için beklenen düzenleme duyurusu geldi

Bankalar ATM'ler aracılığıyla yapılan nakit çekim limitlerini güncelleyerek müşterilerine daha fazla finansal esneklik sağlamak için önemli bir adım attı. Bu yeni düzenleme şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
Bankalar ATM'ler aracılığıyla yapılan nakit çekim limitlerini güncelleyerek müşterilerine daha fazla finansal esneklik sağlamak için önemli bir adım attı. Bu yeni düzenleme şubelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
YENİ LİMİT BELLİ OLDU
Önceki düzenlemelere göre günlük nakit çekim limiti maksimum 5 bin lira iken, bu rakam yeni düzenlemeyle 10 bin liraya çıkarıldı.
Bu özellikle büyük ödemeleri nakit olarak yapma ihtiyacı duyan veya daha yüksek nakit rezervine ihtiyaç duyan kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
KAREKODLA NAKİT ÇEKİMLERDE DE LİMİT ARTIŞI
Bankacılık sektöründeki dijitalleşmeyle birlikte, karekod ile yapılan nakit çekim işlemlerinde de limitler artırıldı.
Yeni düzenlemeyle karekod kullanarak hesaptan nakit çekim yapacak müşteriler için de limitler 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen seviyelere çıkarıldı. Bu dijital bankacılık işlemlerini tercih eden müşteriler için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.