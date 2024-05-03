Limitler artık o seviyede olacak! Bankalardan ATM’ler için beklenen düzenleme duyurusu geldi

Bu özellikle büyük ödemeleri nakit olarak yapma ihtiyacı duyan veya daha yüksek nakit rezervine ihtiyaç duyan kişiler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Yeni düzenlemeyle karekod kullanarak hesaptan nakit çekim yapacak müşteriler için de limitler 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen seviyelere çıkarıldı. Bu dijital bankacılık işlemlerini tercih eden müşteriler için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.