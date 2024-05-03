10-12.5 Yıl Primi Dolan O Kişilere Erken Emeklilik Jesti! 1992-1996-2021 Arası Girişliler Dikkat

Sigorta başlangıç tarihi, bir bireyin çalışma hayatına atılarak sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı ilk gündür. Bu tarih, bireyin emeklilik koşulları açısından belirleyici bir rol oynar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı emeklilik modelleri sunar. Bu modeller, bireylerin yaş, cinsiyet ve toplam prim ödeme gün sayısı gibi kriterlere göre şekillenir.
3600 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Türkiye'de belirli şartları taşıyan vatandaşlar için 3600 prim günü ile emeklilik mümkündür. Bu şartlar arasında en önemlisi, sigortalılık süresinin en az 10 yıl olmasıdır.
Örneğin bir kişi eğer ilk sigorta tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sigortalı olarak 3600 gün prim ödemişse, yaştan emeklilik hakkı kazanabilir. Bu, özellikle yaş itibarıyla prim günlerini tamamlayamayacak durumda olan bireyler için büyük bir avantaj sağlar.