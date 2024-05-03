10-12.5 Yıl Primi Dolan O Kişilere Erken Emeklilik Jesti! 1992-1996-2021 Arası Girişliler Dikkat

FARKLI DÖNEMLER İÇİN DEĞİŞEN ŞARTLAR Sigortalılık başlangıç tarihleri farklı dönemlere tekabül eden bireyler için emeklilik şartları da değişiklik göstermektedir.

Örneğin 9 Eylül 1981 öncesi sigortalı olan kadınlar, 3600 prim gününü doldurduklarında ve 50 yaşını tamamladıklarında emekli olabilirler. Aynı şekilde 9 Eylül 1976 öncesinde sigortalı olan erkekler için de benzer şartlar 55 yaş ve 3600 prim günü ile sağlanır.

MODERN DÖNEM EMEKLİLİK KOŞULLARI 1 Ocak 1990 ve sonrasında sigortalı olanlar için durum biraz daha farklıdır. Bu bireylerin 3600 gün prim doldurmuş olmalarının yanı sıra, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma gibi ek şartlar gerekmektedir.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası sigortalı olanlar için ise 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresi gibi daha katı kurallar uygulanmaktadır.