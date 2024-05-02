Otomobil piyasasına yeni düzenleme geliyor! Bayiye teslimden sonra zam yasak: Ön ödemeye %10 sınırı...

Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor.

Ticaret Bakanlığı 'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.

Taslağa göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek.