Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu 2024? Lila Kağıt halka arz fiyatı kaç TL, hangi bankalar? Kaç lot verir?

Lila Kağıt , halka arzını ne zaman gerçekleştirecek? Kaç lot verilecek? Katılım endeksine uygun mu? İşte, 2024 Lila Kağıt halka arzıyla ilgili detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan Lila Kağıt'ın halka arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla Lila Kağıt halka arz dağıtım yöntemi eşit olup halka arz büyüklüğü 4,48 milyar olarak belirlendi. Lila Kağıt'ın halka açıklık oranı 20,33%'tür. Toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacaktır.