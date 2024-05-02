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Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu 2024? Lila Kağıt halka arz fiyatı kaç TL, hangi bankalar? Kaç lot verir?

Türkiye'nin önde gelen kağıt üreticilerinden biri olan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını alarak halka arz sürecine adım attı. Şirketin halka arz açıklığı %20,33 olarak belirlenirken, yatırımcılar tarafından merakla beklenen detaylar da netlik kazandı.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 10:40 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 10:41
Lila Kağıt halka arz katılım endeksine uygun mu 2024? Lila Kağıt halka arz fiyatı kaç TL, hangi bankalar? Kaç lot verir?

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Lila Kağıt, halka arzını ne zaman gerçekleştirecek? Kaç lot verilecek? Katılım endeksine uygun mu? İşte, 2024 Lila Kağıt halka arzıyla ilgili detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan Lila Kağıt'ın halka arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla Lila Kağıt halka arz dağıtım yöntemi eşit olup halka arz büyüklüğü 4,48 milyar olarak belirlendi. Lila Kağıt'ın halka açıklık oranı 20,33%'tür. Toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Lila Kağıt Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Lila Kağıt halka arz fiyatı 37,39 TL olarak belirlendi.


Lila Kağıt Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Lila Kağıt halka arz tarihi 30 Nisan -2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. (Piyasalar 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı sebebiyle kapalı olacak)

Lila Kağıt Sembolü (Borsa Kodu) Ne Olacak?

Lila Kağıt hissesinin sembolü "LILAK" olarak belirlendi.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

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