Alanlar, Satanlar Dikkat! İslam Memiş Beklenen Fiyatları Açıkladı! Kuyumcular İse Altın Fiyatları İçin 3.500 TL Tarihi Verdi!

İslam Memiş: "Ons altın tarafından 2.300 dolar destek seviyesi test edildi. Bu fiyatlar sürpriz değil. Kısa vadede 2.280 - 2.380 dolar aralığında fiyatlanacak. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı verdi."
İslam Memiş: "Ons altın tarafından 2.300 dolar destek seviyesi test edildi. Bu fiyatlar sürpriz değil. Kısa vadede 2.280 - 2.380 dolar aralığında fiyatlanacak. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı verdi."
İslam Memiş: "Gram altın serbest piyasada 2.443 TL seviyesinde. Ben kişisel olarak 2.500 TL seviyesinde pozisyonumu kapatmıştım. 2.400 TL - 2.450 TL aralığını takip edeceğiz. Gram altın 4 ayda bugün itibariyle 400 TL kazanç sağladı."
Deneyimli kuyumcular, altın piyasasının geleceği hakkında önemli tespitlerde bulunuyor. Onlara göre, altın yatırımcıları sakin kalmalı ve piyasadaki geçici dalgalanmalara karşı panik yapmamalı.
Altın piyasasında sakin kalmak, yatırımcıların en önemli stratejisi olmalı. "Sakin kalan kazanır" mottosu, özellikle volatil dönemlerde yatırımcılara yol gösterici olabilir. Kısa vadeli düşüşler, altının yeniden değer kazanması için bir fırsat olarak değerlendirilmeli.
Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, global ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak, kuyumcular ve piyasa uzmanları, altının uzun vadede değerini koruyacağı konusunda hemfikir. Kuyumcuların tahminlerine göre, gram altın fiyatları yıl sonuna doğru 3.500 TL seviyelerini görebilir. Bu tahmin, hem yatırımcılar için bir beklenti yaratmakta hem de piyasadaki genel iyimserliği pekiştirmektedir.
Altın fiyatları, son zamanlarda ABD enflasyonundaki beklenmeyen artış ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimin azalması gibi faktörlerle birlikte hızlı bir düşüş sergiledi. Bu hafta piyasalar, altının değerinde yüzde 1'in üzerinde bir azalma kaydetti, bu durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için dikkat çekici oldu.
ABD'deki enflasyon rakamlarının beklenenden yüksek çıkması, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarına ilişkin kararlarında belirsizlik yaratıyor. Faiz oranlarının artırılması, genellikle altın gibi faiz getirmeyen yatırım araçlarının cazibesini azaltır. Bu durum, altın fiyatlarının düşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Ortadoğu'da son dönemlerde yaşanan gerilimin azalması da altın talebinde düşüşe neden oldu. Bölgedeki istikrarın artması, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altına olan ilgisini azalttı ve bu da fiyatların düşmesine yol açtı.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle seyrediyor:
Yeni çeyrek altın alış fiyatı: 3,936 lira
Yeni çeyrek altın satış fiyatı: 4,012 lira
Yeni yarım altın alış fiyatı: 7,897 lira
Yeni yarım altın satış fiyatı: 8,049 lira
Yeni tam altın alış fiyatı: 15,718 lira
Yeni tam altın satış fiyatı: 15,986 lira
Yeni Ata altın alış fiyatı: 15,712 lira
Yeni Ata altın satış fiyatı: 15,987 lira
Yeni Atabeşli altın alış fiyatı: 80,839 lira
Yeni Atabeşli altın satış fiyatı: 83,562 lira
Yeni gremse altın alış fiyatı: 39,214 lira
Yeni gremse altın satış fiyatı: 39,953 lira
NOT: Burada yer alan bilgiler KESİNLİKLE Yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR