SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

MEMURA EN AZ 39.439 TL | Memura temmuzda yüzde 10 zam ve fark mı geliyor? Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlara Temmuz'da da yüzde 10 zam ve fark yansıtılacak. Artış için ipuçları da geliyor. Peki buna göre kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek memur maaşları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 09:22 Güncelleme 29 Nisan 2024, 09:26
MEMURA EN AZ 39.439 TL | Memura temmuzda yüzde 10 zam ve fark mı geliyor? Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu yıla yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurlar gözünü şimdi de Temmuz zammına çevirdi. Temmuz'da yaklaşık 4 milyon memurun maaşına yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

FARK KESİN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu da yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 oldu.

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşması gerekiyordu. 3 aylık verilerle bu oran aşıldı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı kesinleşti. Farkın ne kadar olacağı ise önümüzdeki 3 aylık enflasyon verileriyle belli olacak.

ZAM VE ENFLASYON FARKI
Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 25.48 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar için yüzde 9.11 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10 olan Temmuz zammı da bu durumda yüzde 20.02'ye ulaşacak.

MEMURA EN AZ 39.439 TL
Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 439 liraya çıkacak. Ocak'ta 25 bin liradan 37 bin 312 liraya yükselen ortalama memur maaşı da bu tahmine göre 45 bin liraya dayanacak.

Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.

EMEKLİYE EN AZ 17.692 TL
Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da artış yüzde 20.02 olursa 17 bin 692 liraya yükselecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle kesinleşecek.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 49.867,00

Yüzde 20.02 zamlı: 59.850,37

Memur (Üni. mez) 9/1

Mevcut maaş: 34.235,00

Yüzde 20.02 zamlı: 41.088,85

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00

Yüzde 20.02 zamlı: 52.910,82

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00

Yüzde 20.02 zamlı: 47.745,16

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 48.920,00

Yüzde 20.02 zamlı: 58.713,78

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00

Yüzde 20.02 zamlı: 53.159,26

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 82.026,00

Yüzde 20.02 zamlı: 98.447,61

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00

Yüzde 20.02 zamlı: 48.222,84

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 50.869,00

Yüzde 20.02 zamlı: 61.052,97

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00

Yüzde 20.02 zamlı: 42.595,10

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 72.422,00

Yüzde 20.02 zamlı: 86.920,88

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 48.003,00

Yüzde 20.02 zamlı: 57.613,20

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 41.582,00

Yüzde 20.02 zamlı: 49.906,72

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 47.823,00

Yüzde 20.02 zamlı: 57.397,16

MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

Yüzde 20.02 zamlı: 64.327,77

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

Yüzde 20.02 zamlı: 56.934,19

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28

Yüzde 20.02 zamlı: 21.607,54

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34

Yüzde 20.02 zamlı: 37.386,64

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21

Yüzde 20.02 zamlı: 27.207,59

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

Yüzde 20.02 zamlı: 26.753,05

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

Yüzde 20.02 zamlı: 19.045,99

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08

Yüzde 20.02 zamlı: 46.405,83

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38

Yüzde 20.02 zamlı: 50.783,32

İmam-hatip

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

Yüzde 20.02 zamlı: 26.529,14

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA