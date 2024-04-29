MEMURA EN AZ 39.439 TL | Memura temmuzda yüzde 10 zam ve fark mı geliyor? Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

ZAM VE ENFLASYON FARKI

Enflasyon farkına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminlerine göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 25.48 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar için yüzde 9.11 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10 olan Temmuz zammı da bu durumda yüzde 20.02'ye ulaşacak.

MEMURA EN AZ 39.439 TL

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı bu tahmin gerçekleşirse 39 bin 439 liraya çıkacak. Ocak'ta 25 bin liradan 37 bin 312 liraya yükselen ortalama memur maaşı da bu tahmine göre 45 bin liraya dayanacak.

Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 745 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 159 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 28 bin 222 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 52 liraya yükselecek.

EMEKLİYE EN AZ 17.692 TL

Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıyacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da artış yüzde 20.02 olursa 17 bin 692 liraya yükselecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşına yansıtılacak enflasyon farkı ve zam oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle kesinleşecek.