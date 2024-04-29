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Kendi grubunun en değerlisi! Bulan servete konuyor! Altından on kat daha değerli

Doğal etkenlerin iç kısımda oluşturduğu mineraller, yer kabuğunun derinliklerinde gizli birer hazine gibi yatıyor. Altın ve gümüş gibi tanıdık isimlerin yanı sıra, nadir bulunan ve değeri bir gramıyla bile servet değerini aşan farklı madenler keşfedilmeye devam ediyor. Yapıları ve değerleri farklı olan birçok değerli maden, titiz araştırmalar ve çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkıyor. Nadir olmaları ve çıkarılmalarının zorluğu, bu madenleri oldukça değerli kılıyor.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 16:46 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:47
Kendi grubunun en değerlisi! Bulan servete konuyor! Altından on kat daha değerli

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Zorlu çıkarma süreçlerine rağmen bu madenlerin keşfi hem bulanları hem de yatırımcıları sevindiriyor. Altın ve gümüşe olan yatırımların yanı sıra, az bilinen ama değeri yüksek olan farklı madenler de piyasada kendine yer buluyor. İşte dünyanın en değerli maddeleri ve fiyatları!

Paladyum

Platin benzeri olan paladyum, Pd işaretiyle tanınır ve atom numarası 46'dır. William Hyde Wollaston tarafından 1803'te keşfedilen paladyum, değerli metaller arasında önemli bir yere sahiptir. Beyaz altının üretiminde kullanılan paladyum, ender bulunan ve büyük değere sahip bir metaldir.

Rodyum

Periyodik tabloda Rh sembolüyle gösterilen rodyum, atom numarası 45 olan bir elementtir. Platin grubuna ait olan rodyum, nadir bulunan beyaz-gümüş renkte bir metaldir. Alaşımlarda platinle birlikte katalizör olarak kullanılan rodyum, dünyanın en pahalı metallerinden biridir.

İridyum

Sembolü Ir olan iridyum, atom numarası 77 olan bir kimyasal elementtir. Gümüş beyazı renkte olan iridyum, platin ailesinden bir geçiş metali olarak bilinir. Çok sert ve kırılgan olan iridyum, yüksek sıcaklıklarda bile korozyona karşı direnç gösterir.

Rutenyum

Rutenyum, Ru sembolüyle gösterilen ve atom numarası 44 olan bir kimyasal elementtir. Gümüş renginde ve pürüzlü bir metal olan rutenyum, elektro sanayisinde ve katalizör olarak kullanılır. Nadir bulunan rutenyum, ender görülen bir metalden biridir.

Trityum

Tritium veya trityum, tiyatro, okul ve iş yerlerinde bulunan çıkış işaretlerinde kullanılan bir maddedir. Sadece ABD'de milyonlarca trityum EXIT işareti bulunmaktadır. Eşsiz özelliklere sahip olan trityum, ender bulunan bir madde olarak dikkat çeker.

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