Kendi grubunun en değerlisi! Bulan servete konuyor! Altından on kat daha değerli

Zorlu çıkarma süreçlerine rağmen bu madenlerin keşfi hem bulanları hem de yatırımcıları sevindiriyor. Altın ve gümüşe olan yatırımların yanı sıra, az bilinen ama değeri yüksek olan farklı madenler de piyasada kendine yer buluyor. İşte dünyanın en değerli maddeleri ve fiyatları!
Paladyum
Platin benzeri olan paladyum, Pd işaretiyle tanınır ve atom numarası 46'dır. William Hyde Wollaston tarafından 1803'te keşfedilen paladyum, değerli metaller arasında önemli bir yere sahiptir. Beyaz altının üretiminde kullanılan paladyum, ender bulunan ve büyük değere sahip bir metaldir.
Rodyum
Periyodik tabloda Rh sembolüyle gösterilen rodyum, atom numarası 45 olan bir elementtir. Platin grubuna ait olan rodyum, nadir bulunan beyaz-gümüş renkte bir metaldir. Alaşımlarda platinle birlikte katalizör olarak kullanılan rodyum, dünyanın en pahalı metallerinden biridir.