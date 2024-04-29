Kendi grubunun en değerlisi! Bulan servete konuyor! Altından on kat daha değerli

İridyum Sembolü Ir olan iridyum, atom numarası 77 olan bir kimyasal elementtir. Gümüş beyazı renkte olan iridyum, platin ailesinden bir geçiş metali olarak bilinir. Çok sert ve kırılgan olan iridyum, yüksek sıcaklıklarda bile korozyona karşı direnç gösterir.

Rutenyum Rutenyum, Ru sembolüyle gösterilen ve atom numarası 44 olan bir kimyasal elementtir. Gümüş renginde ve pürüzlü bir metal olan rutenyum, elektro sanayisinde ve katalizör olarak kullanılır. Nadir bulunan rutenyum, ender görülen bir metalden biridir.

Trityum Tritium veya trityum, tiyatro, okul ve iş yerlerinde bulunan çıkış işaretlerinde kullanılan bir maddedir. Sadece ABD'de milyonlarca trityum EXIT işareti bulunmaktadır. Eşsiz özelliklere sahip olan trityum, ender bulunan bir madde olarak dikkat çeker.