İş dünyası için oldukça büyük öneme sahip olan Çalışma Meclisi 13. toplantısını bugün gerçekleştiriliyor.

BAKAN 13. ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla bir otelde düzenlenen 13. Çalışma Meclisi toplantısına katıldı.

TOPLANTILAR 2 GÜN BOYUNCA SÜRECEK 23 Mayıs 2019'daki son buluşmadan 5 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'ın çağrısı ile taraflar 29-30 Nisan tarihlerinde yeniden bir araya geldi.

Türkiye'nin çalışma hayatının geleceğini masaya yatırmak ve şekillendirmek amacıyla Çalışma Meclisi'ni topladıklarını belirten Işıkhan, iki gün sürecek organizasyonda, "Çalışma hayatında insana yakışır iş", "Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasalarına etkileri ve adil çözüm", "Sendikal örgütlenmede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri" ile "Toplu sözleşme sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri" oturumlarının düzenleneceğini bildirdi.



13. Çalışma Meclisi'nin, çalışma hayatının mevcut durumunun yanında, geleceğe dair vizyonunu tartışmak ve belirlemek için herkese fırsat sunduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu: